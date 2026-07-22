Informations pratiques

Yvetot

Ciné-Concert Les Vikings

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Cette vision hollywoodienne des conquérants vikings a rencontré un immense succès lors de sa sortie en 1958, portée par de grandes figures du cinéma telles qu’Ernest Borgnine, Kirk Douglas, Tony Curtis et Janet Leigh. Au-delà de son esthétique parfois kitsch, Les Vikings est une véritable épopée, un témoignage d’une époque réinterprété aujourd’hui grâce à une nouvelle bande originale composée par le Norvégien Martin Romberg. Cette musique sera interprétée en direct pendant la projection par les musiciens de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, spécialiste du ciné-concert, une forme artistique où les musiciens accompagnent le film en temps réel. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

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English : Ciné-Concert Les Vikings

L’événement Ciné-Concert Les Vikings Yvetot a été mis à jour le 2026-07-17 par Yvetot Normandie Tourisme