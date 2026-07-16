Ciné-concert pour enfant / Cartoon’est pas si mal ! JASS CLUB PARIS Paris
dimanche 20 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Les musiciens Nicolas Boudou et Yannick Jamin proposent une nouvelle bande sonore des aventures de La petite taupe, une série de dessins animés tchèques créée en 1957 par le peintre et illustrateur Zdenek Miler.
Pour cette création originale qui mêle musique et bruitage, ils utilisent divers instruments à vent, à cordes, des percussions, et une multitude d’objets du quotidien détournés de leur usage avec humour.
— Tous âges (conseillé 2 à 8 ans)
De 15h à 16h
La Cie Cartoon’est pas si mal propose un ciné-concert pour enfant ! Un spectacle joyeux et festif empreint d’humour et de poésie.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
14 euros.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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