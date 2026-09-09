Ciné-concert sur des courts-métrages de Charlie Chaplin, L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-concert sur des courts-métrages de Charlie Chaplin 12 septembre 2026 – 12 juin 2027, certains samedis L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH)

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:15:00+02:00

Fin : 2027-06-12T19:00:00+02:00 – 2027-06-12T20:15:00+02:00

Piano : Mathilde Chatin, en alternance avec Adèle Pistone

Accordéon : Pascal Pistone

Tout public – Durée : 1h environ

Infos surhttps://55.vivaarte.fr

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 250 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

ADÈLE PISTONE : Élevée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Adèle apprend le piano et la danse sur le bassin d’Arcachon. Elle étudie également, avec son père, l’harmonie, l’improvisation au piano et la composition. À 10 ans, elle interprète au piano son premier récital de ciné-concert, au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Depuis, elle enchaîne chaque année plus d’une quarantaine de représentations (ciné-concerts, spectacles de théâtre musical), dans un répertoire très éclectique. À 16 ans, Adèle a déjà composé plus d’une soixantaine d’oeuvres musicales.

L’Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0681963511 http://www.limpromptu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/cine-concert-chaplin »}, {« type »: « email », « value »: « impromptu.bordeaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 96 35 11 »}] [{« link »: « https://55.vivaarte.fr »}] salle de 40 places

Sur des improvisations musicales (dans les styles de Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, Bartok, Messiaen, musique répétitive, ragtime, jazz) et des compositions originales. piano ciné-concert

dr