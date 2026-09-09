Ciné-concert sur le film L’AURORE de F.W. Murnau, L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-concert sur le film L’AURORE de F.W. Murnau 11 septembre 2026 – 11 juin 2027 L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH) BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-11T20:00:00+02:00 – 2027-06-11T21:30:00+02:00

Une femme fatale séduit un fermier marié et le pousse à envisager le meurtre de son épouse. Mais au dernier moment, il renonce au crime et cherche à reconquérir l’amour de sa femme au cours d’un périple en ville.

« Le plus beau film du monde » selon François Truffaut.

Tout public – Durée : 1h25

Infos surhttps://77.vivaarte.fr

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 250 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

L’Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0681963511 http://www.limpromptu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/laurore »}, {« type »: « email », « value »: « impromptu.bordeaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 96 35 11 »}] [{« link »: « https://77.vivaarte.fr »}] salle de 40 places

Le chef d’oeuvre du cinéma muet de F.W. Murnau, accompagné par Pascal Pistone & Mathilde Chatin (piano, accordéon). piano ciné-concert

dr