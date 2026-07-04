Ciné-Conférence Altaïr Bolivie Cultures et Traditions Saint-Maixent-l’École
mardi 2 février 2027 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Ciné-Conférence Altaïr Bolivie Cultures et Traditions
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 19:00:00
fin : 2027-02-02
Date(s) :
2027-02-02
Un film de Bernard Bruel
Ce voyage au pays des Incas vous fera admirer les panoramas majestueux des eaux glacées du Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Le grand désert de sel d’Uyuni, puis les immenses étendues de sable et de roche du sud Lipez vous montreront une nature plus hostile mais fascinante. Les villes minières de Potosi et Oruro et la ville blanche de Sucre, les métropoles de La Paz et Santa Cruz vont feront remonter au temps de la conquête espagnole. Les nombreux vestiges historiques et religieux vous rappelleront la présence et la forte influence de l’Église sur ces contrées, riches en histoire, comme par exemple dans les missions jésuites. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Ciné-Conférence Altaïr Bolivie Cultures et Traditions
L’événement Ciné-Conférence Altaïr Bolivie Cultures et Traditions Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Haut Val De Sèvre
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