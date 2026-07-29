CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 14:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Ciné-conférence Îles Éoliennes

Programmation à venir…

Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin