CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 11 mars 2027 · Cinéjade · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 14:30:00
fin : 2027-03-11
Date(s) :
2027-03-11
Ciné-conférence Îles Éoliennes
Programmation à venir…
Billetterie en ligne ICI>>> .
Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement CINÉ-CONFÉRENCE ÎLES ÉOLIENNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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