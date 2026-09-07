Ciné-conférence : Musée Faure, La Villa des Chimères – Coulisses d’une rénovation, Cinéma Victoria, Aix-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Victoria · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Ciné-conférence : Musée Faure, La Villa des Chimères – Coulisses d’une rénovation Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Victoria Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Construite en 1906 par l’entreprise Léon Grosse sur les plans de l’architecte Laurent Faga, la Villa des Chimères, qui abrite le Musée Faure depuis 1948, fait l’objet d’une restauration globale. Le projet sera présenté par la conservatrice Delphine Miège, suivi de la projection de deux films inédits réalisés lors de la fermeture du musée en 2024 et 2025 par l’association Quatra (Aix-les-Bains) et le collectif l’Endroit (Chambéry).
Cinéma Victoria 36 Avenue Victoria, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479351000 http://www.cinemavictoria.fr
Construite en 1906 par l’entreprise Léon Grosse sur les plans de l’architecte Laurent Faga, la Villa des Chimères, qui abrite le Musée Faure depuis 1948, fait l’objet d’une restauration globale. Le…
©Vah Aixlesbains
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