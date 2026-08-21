Ciné-conférence « Paris la belle », Le Champo – Espace Jacques Tati, Paris

Informations pratiques

Ciné-conférence « Paris la belle » Samedi 19 septembre, 18h15 Le Champo – Espace Jacques Tati Paris

Tarifs habituels du cinéma : Tarif plein 11€50 / Etudiants 8€50 / Moins de 26 ans 7€50 / Moins de 15 ans 6€ / Pass Culture 7€50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

Dans le cadre du Festival Play it again !, projection du film Paris la belle de Pierre Prévert, Marcel Duhamel et Jacques Prévert (1956) accompagné d’une ciné-conférence de Carole Aurouet, professeure de cinéma à l’université Gustave Eiffel et spécialiste de l’oeuvre de Jacques Prévert auquel elle a consacré plusieurs ouvrages.

Séance en partenariat avec l’ADRC et avec le soutien de La Cinémathèque du documentaire.

Le Champo – Espace Jacques Tati 51 Rue des Ecoles, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France http://www.cinema-lechampo.com Cinéma créé en 1938. Après l’incendie de 1941 qui ravagea la cabine de projection, une nouvelle cabine est installée au-dessus de l’écran. Un système de périscopes aménagé au-dessus du plafond amène l’image jusqu’au miroir au fond de la salle qui renvoie à son tour l’image sur l’écran. Rénovations dans les années 1950, puis 1970 et enfin en 1993.

Ciné-conférence « Paris la belle » dans le cadre du Festival Play it again !

©Argos Films