Ciné-conférence Péplum ! Place Jeantet Oyonnax
Ciné-conférence Péplum ! Place Jeantet Oyonnax mercredi 3 juin 2026.
Oyonnax
Ciné-conférence Péplum !
Place Jeantet Cinéma Atmosphère, Oyonnax Ain
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:15:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Conférence présentée par Lionel LACOUR, agrégée d’Histoire.
Suivi d’un buffet et de la projection du film Gladiateur de Ridley Scott.
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Place Jeantet Cinéma Atmosphère, Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 01 32
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English :
Lecture presented by Lionel LACOUR, agrégée d’Histoire.
Followed by a buffet and screening of Ridley Scott’s film Gladiateur .
L’événement Ciné-conférence Péplum ! Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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