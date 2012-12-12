Ciné-conférence Péplum ! Place Jeantet Oyonnax

Oyonnax

Ciné-conférence Péplum !

Place Jeantet Cinéma Atmosphère, Oyonnax Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:15:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Conférence présentée par Lionel LACOUR, agrégée d’Histoire.

Suivi d’un buffet et de la projection du film Gladiateur de Ridley Scott.

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Place Jeantet Cinéma Atmosphère, Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 01 32

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English :

Lecture presented by Lionel LACOUR, agrégée d’Histoire.

Followed by a buffet and screening of Ridley Scott’s film Gladiateur .

L’événement Ciné-conférence Péplum ! Oyonnax a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey