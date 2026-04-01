CINÉ-CRÉATIF Esprits rebelles Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

Morlaix

CINÉ-CRÉATIF Esprits rebelles

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Les ciné-créatifs, proposés par le cinéma la Salamandre et la librairie Dialogues, sont des séances pour les petits (ici à partir de 3 ans) suivies par un petit atelier créatif sur le thème du film. L’idée ? Parler de ce que l’on vient de voir, développer sa créativité et poursuivre l’expérience du film après la projection. La librairie propose aussi, généralement, des ouvrages et jeux en lien avec les films.

SYNOPSIS

Cette séance nous promet de vivre de formidables aventures où tournesol curieux, renard minuscule, fourmi rêveuse et autres petits héros suivent leur propre chemin. Six aventures lumineuses pour célébrer la liberté, la découverte et l’esprit rebelle des plus petits.Un programme de 6 courts métrages inédits d’animation à partir de 3 ans. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : CINÉ-CRÉATIF Esprits rebelles

L’événement CINÉ-CRÉATIF Esprits rebelles Morlaix a été mis à jour le 2026-04-10 par OT BAIE DE MORLAIX