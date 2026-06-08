Ciné-Culte Shrek Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Ciné-Culte Shrek Cinéma Majestic Rive Gauche Dole vendredi 10 juillet 2026.
Dole
Ciné-Culte Shrek
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Les ogres, c’est comme les oignons… ils ont des couches ! ????
Retrouvez l’un des films d’animation les plus cultes de tous les temps lors de notre soirée Ciné-Culte by Majestic !
?? SHREK
?? Vendredi 10 Juillet
?? 20h00
??? Tarif unique 6,90 €
Redécouvrez les aventures hilarantes de Shrek, de l’Âne et de la princesse Fiona dans une ambiance conviviale et nostalgique. Que vous soyez fan de la première heure ou que vous souhaitiez faire découvrir ce classique à vos proches, cette séance est faite pour vous !
?? Alors, qui vient passer la soirée dans le marais avec nous ? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-Culte Shrek
L’événement Ciné-Culte Shrek Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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