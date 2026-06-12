Ciné Culte soirée de clôture Spéciale Réalisatrices BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte soirée de clôture Spéciale Réalisatrices

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Journée dédiée à Agnès Varda et Barbara Loden, avec Charlotte Garson, directrice adjointe des Cahiers du cinéma. Restauration entre les séances par Le Troquet de Jeane.

16h — Cléo de 5 à 7 (Varda, 1961)

20h — Wanda (Loden, 1970)

Chaque séance précédée d’une présentation et suivie d’un échange avec le public.

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication).

Pourquoi c’est culte ?

Cléo de 5 à 7 Un chef-d’œuvre de la Nouvelle Vague, féministe avant l’heure, où Agnès Varda signe un film libre, profond et inventif sur le regard, le corps féminin, et la reconquête de soi.

Wanda Seul film réalisé par l’actrice Barbara Loden, Wanda est un cri sourd, un road-movie intime et sans fard sur l’errance féminine, l’aliénation sociale et le refus des rôles imposés. Film culte, longtemps invisible, devenu manifeste féministe. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

A day dedicated to Agnès Varda and Barbara Loden, with Charlotte Garson, deputy director of Cahiers du cinéma. Catering between screenings by Le Troquet de Jeane.

16h ? Cléo de 5 à 7 (Varda, 1961)

20h ? Wanda (Loden, 1970)

Each screening preceded by a presentation and followed by a discussion with the audience.

L’événement Ciné Culte soirée de clôture Spéciale Réalisatrices Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65