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Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat Salle municipale des Fêtes Plougasnou

mercredi 19 août 2026 · Salle municipale des Fêtes · Plougasnou

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle municipale des Fêtes
Adresse
37 Rue de Primel
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection de Soundtrack pour un coup d’Etat un documentaire de Johan Grimonprez, en vost.

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, protestent à l’ONU contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo.
Les éditions de Blascanvel présenteront les guerriers des ténèbres qui évoque cette période de la décolonisation de l’Afrique centrale
Accueil musical par ARTHUS JAZZ.   .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77 

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English :

L’événement Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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