Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection de Soundtrack pour un coup d’Etat un documentaire de Johan Grimonprez, en vost.

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, protestent à l’ONU contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo.

Les éditions de Blascanvel présenteront les guerriers des ténèbres qui évoque cette période de la décolonisation de l’Afrique centrale

Accueil musical par ARTHUS JAZZ. .

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77

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English :

L’événement Ciné de la Baie Soundtrack pour un coup d’Etat Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX