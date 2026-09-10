Ciné-Débat au Palais du Travail, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

Ciné-Débat au Palais du Travail Samedi 19 septembre, 10h00 Palais du Travail Villeurbanne Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez tester vos connaissances avec notre TimeLine et participer au « Ciné-Débat » durant lequel nous projetterons le documentaire « Été 36, les premières vacances des français ».

Le tout dans un bâtiment, le Palais du Travail, inauguré à cette époque, et construit selon les principes souhaités par Lazare Goujon. Ce bâtiment doit être un « Temple Laïque », écrit-il, nécessaire « au développement démocratique de la cité » tout en permettant « l’éducation intégrale de la classe ouvrière ». C’est pourquoi le bâtiment, à son origine, héberge un dispensaire d’hygiène sociale, un théâtre municipal, une brasserie, une piscine et un espace réservé à la vie associative et syndicale.

Cette journée sera l’occasion de découvrir le palais du Travail ainsi que l’époque durant laquelle il a été construit.

Palais du Travail Villeurbanne 9 Place du Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0674983868 Le Palais du Travail, entièrement rénovée en 2010, dans l’aile ouest du TNP depuis 1932, possède une alle de réunions et de conférences de 140 places. Il héberge également des syndicats et des associations. – T6 arrêt Hôtel de Ville- TNP

– Métro A – Gratte-Ciel

et différents bus

2026, nous célébrons les 90 ans du Front Populaire. En quoi cette période constitue-t-elle un réel patrimoine à Raviver, Réimaginer et qui nous enseigne l’intérêt de résister et lutter pour la ? vos…

©