Ciné-débat : Comment voyager autrement ?, Cinéma Pathé Nantes, Nantes

Ciné-débat : Comment voyager autrement ? Jeudi 4 juin, 20h00 Cinéma Pathé Nantes Loire-Atlantique

De 6 € à 11,90 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 4 juin à 20h au Pathé Nantes place du Commerce pour une projection exceptionnelle du documentaire Les pieds sur Terre. Cette projection sera suivie d’un échange convivial en présence de Caroline Ducelliez, co-réalisatrice du film et des shifters !

Synopsis : Cap vers l’Amérique latine ! Comment résoudre la difficile équation de concilier ses rêves d’aventures lointaines avec l’impact environnemental du voyage ? Caroline, Antoine et Tristan partent pour un périple de 15 000 km, pensant revenir avec un guide du voyageur responsable. Cependant, leur expérience et les experts qu’ils rencontrent en chemin vont bousculer leurs certitudes et les mener dans une tout autre direction…

Les Shifters Loire-Atlantique vous donnent rendez-vous pour une soirée qui promet de faire bouger les lignes

✈️ Le point de départ ?

Trois voyageurs partent pour un périple de 15 000 km en Amérique latine, avec une idée en tête : trouver la formule du voyage responsable.

La réalité ?

Le terrain, les rencontres, les experts… viennent bousculer leurs certitudes et ouvrir des questions bien plus profondes que prévu.

Un film qui résonne avec nos enjeux actuels :

Comment concilier envie d’ailleurs et limites planétaires ?

Comment repenser nos pratiques sans renoncer à nos aspirations ?

Au programme :

• Projection du film

• Échange avec la réalisatrice

• Discussion citoyenne ouverte à toutes et tous

Un moment pour réfléchir ensemble, sans jugement, mais avec lucidité et envie d’agir

Bande-annonce

Réservations

Cinéma Pathé Nantes 12 Place du Commerce, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://s.pathe.fr/fr/V3343S123197/booking?_gl=1*v8tel4*_gcl_au*MjYzMDIxNjI4LjE3NzMxNjQzMzU.*FPAU*MjA4ODAxODA0Mi4xNzczMTY0MzM1&pos=cHJpY2luZw%3D%3D »}] [{« data »: {« author »: « Vincent Girardon », « cache_age »: 86400, « description »: « https://www.lespiedssurterre-lefilm.com/ », « type »: « video », « title »: « Les pieds sur Terre – Bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MQP1oAQjVOA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MQP1oAQjVOA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsesggRUZSKnJTrFpzc3WyA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Ciné-débat autour du film « Les Pieds sur Terre », ou comment voyager autrement de façon éco-responsable. Organisé par l’association Les shifters 44. voyage écoresponsable transition écologique