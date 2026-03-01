CINÉ-DÉBAT-DÉDICACE Leïla et les loups Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

CINÉ-DÉBAT-DÉDICACE Leïla et les loups

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Cette seconde édition de notre évènement de mars Les femmes sont des réalisateur-ices comme les autres réunit une sélection de films réalisés par des femmes qui interrogent, chacun à sa manière, la façon dont les normes sociales, esthétiques et intimes façonnent les corps et les existences. À travers des formes multiples — fiction, documentaire, expérimentation — ces œuvres proposent des regards situés, assumés, qui déplacent les récits dominants et mettent en crise l’évidence des modèles imposés.

En partenariat avec l’annexe de la Librairie Dialogues au SEW, nous sommes très heureux de vous faire (re-)découvrir l’œuvre singulière et audacieuse de Heiny Srour, réalisatrice libanaise resté inédit en salle jusqu’à peu LEÏLA ET LES LOUPS

Nous accueillons, pour présenter le film et pour animer un échange autour du film, Kenza Belarbi, chercheuse et activiste engagée dans la documentation et la mise en lumière des écritures cinématographiques post-indépendances et féministes, membre du collectif Intilak, qui s’attache à la recherche et à la publication de textes de cinéma, notamment autour de cinéastes des pays arabes.

Dans ce cadre, elle a contribué à la publication Femme, arabe et … Cinéaste de Heiny Srour, un texte dédié à l’œuvre de la cinéaste libanaise Heiny Srour, paru en 2025 qui sera disponible à la librairie Dialogues au SEW pour une dédicace.

Synopsis

Leïla, étudiante libanaise, voyage à travers le temps et l’espace pour réfuter la version coloniale et masculine de l’Histoire présentée par son amoureux Rafic. Son périple commence sous le Mandat Britannique des années vingt et finit dans la Guerre Civile libanaise. Survolant 80 ans d’Histoire, elle procède à l’excavation archéologique de la mémoire collective des femmes palestiniennes et libanaises et révèle leur rôle occulté. Au bout de son voyage elle réalise que le Patriarcat opprime également les hommes. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉ-DÉBAT-DÉDICACE Leïla et les loups

L’événement CINÉ-DÉBAT-DÉDICACE Leïla et les loups Morlaix a été mis à jour le 2026-02-28 par OT BAIE DE MORLAIX