Morlaix

Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops

Atelier Lithops 18 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

Deux séances de 2h pour s’initier ou pratiquer la poterie au tour tournage le premier jour et finitions le deuxième. Les pièces produites sont ensuite cuites et émaillées par Julien Bernard Berkel, céramiste qui a encadré le stage. Elles sont prêtes un mois après environ ! .

Atelier Lithops 18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04

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English : Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops

L’événement Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix a été mis à jour le 2026-04-02 par OT BAIE DE MORLAIX