Ciné-Débat : Fini de rire !, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Ciné-Débat : Fini de rire ! Samedi 19 septembre, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Le film : Fini de rire ! L’humour politique au garde à vous

En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marginalisés, censurés, voire virés. Dans l’audiovisuel public comme dans les médias privés, le même mécanisme se répète : on tolère la satire tant qu’elle ne mord pas. Dès qu’elle touche au pouvoir, on coupe le micro. Des plateaux de Canal+ aux studios de France Inter en passant par les couloirs de France Télévisions, du règne de Nicolas Sarkozy à celui d’Emmanuel Macron, ce documentaire retrace la mécanique d’une mise au silence qui en dit long sur l’état réel de la liberté d’expression dans l’audiovisuel français.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/19-septembre-cine-debat-fini-de-rire/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H

Avant-première du film « Fini de rire ! L’humour politique au garde à vous », suivie d’une rencontre en visio avec les humoristes protagonistes du film, et des journalistes de Off investigation. ciné cinéma

La Lanterne