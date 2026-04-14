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Ciné-Débat : Habiter le paysage, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Débat : Habiter le paysage, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Débat : Habiter le paysage, Cinéma La Lanterne, Bègles jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Cinéma La Lanterne

Adresse : 151 boulevard Albert 1er

Ville : 33130 Bègles

Département : Gironde

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Tarifs habituels

Ciné-Débat : Habiter le paysage Jeudi 23 avril, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:15:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:15:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00

Le film : Habiter le paysage, documentaire de Mathilde Morières
Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée.
Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants, défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation afin d’inventer une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/23-avril-cine-debat-habiter-le-paysage/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Rencontre avec la réalisatrice Mathilde Morières, dans le cadre du ciné-club du FIFAAC (Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives). En partenariat avec l’ACPG. ciné cinéma

La Lanterne

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