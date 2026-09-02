CINÉ-DÉBAT LA LIBERTÉ D’ÊTRE Salle Gérard Philipe à Cintegabelle Cintegabelle

Informations pratiques

Cintegabelle

CINÉ-DÉBAT LA LIBERTÉ D’ÊTRE

Salle Gérard Philipe à Cintegabelle Rue de la Treille Cintegabelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La CCBA vous propose ce ciné-débat gratuit. Ce documentaire suit le voyage d’un couple d’éducateurs à la recherche d’initiatives pédagogiques qui repensent les valeurs de l’éducation.

La liberté d’être est un documentaire qui suit le voyage d’un couple d’éducateurs à la recherche d’initiatives pédagogiques qui repensent les valeurs de l’éducation et replacent l’humain au cœur de l’apprentissage.

C’est une opportunité pour rassembler parents, enseignants, éducateurs, élèves, citoyens, pédagogues… autour d’un sujet universel l’Éducation.

Constructif et porteur d’espoir, La liberté d’être nous invite à réfléchir ensemble à nos visions de l’éducation et à l’adaptation de nos postures et de nos pratiques.

Un film peut parfois bousculer nos certitudes, éveiller une prise de conscience, ouvrir de nouvelles perspectives.

Pourquoi un cinéma-débat ?

Après la diffusion du film, le réalisateur animera les échanges avec le public un moment collectif, vivant, où la projection devient le point de départ d’une réflexion partagée et d’une émulation collective.

L’objectif ?

Partager des réflexions, confronter des points de vue et s’enrichir collectivement autour des thèmes abordés par le film.

Infos pratiques

* Lieu Salle de cinéma Gérard Philipe, Cintegabelle

* Date Samedi 10 octobre 2026

* Horaires Accueil café dès 9h30, projection à 10h00

* Entrée Gratuite, sur inscription obligatoire (places limitées)

* Public Ouvert à tous, sans restriction d’âge

N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous famille, amis, associations, réseaux sociaux… Plus nous serons nombreux, plus le débat sera riche !

Dans le cadre des actions parentalités liées à la Convention territoriale globale (CTG), la séance du film vous est offerte par la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) et la Caisse d’allocation familiale (CAF). .

Salle Gérard Philipe à Cintegabelle Rue de la Treille Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The CCBA invites you to this free film screening and discussion. This documentary follows the journey of a couple of educators searching for educational initiatives that rethink the values of education.

L’événement CINÉ-DÉBAT LA LIBERTÉ D’ÊTRE Cintegabelle a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE