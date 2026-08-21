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Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle

dimanche 20 septembre 2026 · Salle intergénérationnelle · Cintegabelle

Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle intergénérationnelle
Adresse
10 rue de la République 31550 Cintegabelle
Ville
31550 Cintegabelle
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit, sur inscription. Limité à 20 personnes.

Atelier initiation poterie Dimanche 20 septembre, 10h15 Salle intergénérationnelle Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Atelier initiation poterie tout public sur réservation
Le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle propose cette année, pour les Journées du Patrimoine, une initiation à la poterie, qui peut s’imaginer en famille.
Une bonne manière de commencer la journée sur le village puisque de nombreuses autres animations sont présentées tout au long de la journée.
Organisé par le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle :
sicintegabelleassociation@gmail.com
Sur réservation auprès de l’office de Tourisme du Bassin Auterivain :
05 61 50 28 71
Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive
officedetourisme@ccba31.fr
À partir de 5 ans, salle accessible à tous
Atelier limité à 20 personnes

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Atelier initiation poterie tout public sur réservation

©droitsreserves

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