Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle

Informations pratiques

Atelier initiation poterie Dimanche 20 septembre, 10h15 Salle intergénérationnelle Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Atelier initiation poterie tout public sur réservation

Le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle propose cette année, pour les Journées du Patrimoine, une initiation à la poterie, qui peut s’imaginer en famille.

Une bonne manière de commencer la journée sur le village puisque de nombreuses autres animations sont présentées tout au long de la journée.

Organisé par le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle :

sicintegabelleassociation@gmail.com

Sur réservation auprès de l’office de Tourisme du Bassin Auterivain :

05 61 50 28 71

Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive

officedetourisme@ccba31.fr

À partir de 5 ans, salle accessible à tous

Atelier limité à 20 personnes

Salle intergénérationnelle 10 rue de la République 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}] [{« link »: « mailto:sicintegabelleassociation@gmail.com »}, {« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}]

Atelier initiation poterie tout public sur réservation

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