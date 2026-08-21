Atelier initiation poterie, Salle intergénérationnelle, Cintegabelle
dimanche 20 septembre 2026 · Salle intergénérationnelle · Cintegabelle
Informations pratiques
Atelier initiation poterie Dimanche 20 septembre, 10h15 Salle intergénérationnelle Haute-Garonne
Gratuit, sur inscription. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Atelier initiation poterie tout public sur réservation
Le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle propose cette année, pour les Journées du Patrimoine, une initiation à la poterie, qui peut s’imaginer en famille.
Une bonne manière de commencer la journée sur le village puisque de nombreuses autres animations sont présentées tout au long de la journée.
Organisé par le Syndicat d’Initiative de Cintegabelle :
sicintegabelleassociation@gmail.com
Sur réservation auprès de l’office de Tourisme du Bassin Auterivain :
05 61 50 28 71
Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive
officedetourisme@ccba31.fr
À partir de 5 ans, salle accessible à tous
Atelier limité à 20 personnes
Salle intergénérationnelle 10 rue de la République 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}] [{« link »: « mailto:sicintegabelleassociation@gmail.com »}, {« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}]
Atelier initiation poterie tout public sur réservation
©droitsreserves
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