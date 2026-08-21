Cinéma Cintegabelle : La Bataille de Gaulle partie 1 : L’Âge de Fer, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma Cintegabelle : La Bataille de Gaulle partie 1 : L’Âge de Fer Vendredi 25 septembre, 20h30 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au

milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul

contre tous, ce général inconnu s’échappe vers

Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la

liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais

avec une folle conviction : la France, sa France, n’a

pas déposé les armes.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Réalisation : Antonin Baudry Avec : Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur 2h40 | Thriller

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