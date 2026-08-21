Cinéma Cintegabelle : L’Odysée, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma Cintegabelle : L’Odysée Dimanche 27 septembre, 17h00 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Réalisation : Christopher Nolan Avec : Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway 2h 53min | Action, Aventure Interdit – 12 ans

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