Ciné Débat : Le YOGA THERAPEUTIQUE à l’occasion de la 11é journée Internationale du Yoga – Yoga IYENGAR – Film DEBOUT de S. HASKELL, Cinéma Bonne Garde, Nantes

Ciné Débat : Le YOGA THERAPEUTIQUE à l’occasion de la 11é journée Internationale du Yoga – Yoga IYENGAR – Film DEBOUT de S. HASKELL Lundi 22 juin, 20h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Tarif Plein : 6€ – Tarif réduit: 5€ – Carte Blanche: 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T23:00:00+02:00

Ciné-débat – Spécial Yoga

Le 22 juin prochain à 20h30 à l’occasion de la journée internationale du yoga se tiendra une soirée spéciale au cinéma Bonne Garde à Nantes! Venez assister à la projection du film documentaire « Debout » en présence du réalisateur Stéphane Haskell organisé en partenariat avec l’association Yoga Iyengar France. Ce film suit le parcours touchant du réalisateur à travers le monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.

Au programme : projection du film à partir de 20h30 suivi d’un temps échange avec le public sur les pratiques du Yoga thérapeutique avec Stéphane Haskell, le réalisateur du film, Gwenaëlle Bretagne, professeure de yoga Iyengar sur Rezé et de deux professeures de yoga de l’association Bonne Garde.

Ensuite, vous serez invités à continuer à la soirée au bar du cinéma pour un moment de convivialité et une séance de dédicace de Stéphane Haskell qui présentera son nouveau livre.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MYWMPU/debout.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS1157/FRYWMPU?cmp=other#showsession?id=emsx115700004852&ps=erakys »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Projection du film DEBOUT de Stéphane HANSKELL, en présence du réalisateur. Suivi d’un débat avec l’association YOGA IYENGAR et de professeurs de Vinyasa et Hatha Yoga. SANTE YOGA