Ciné-Débat : L’énigme du Grand Menhir, Cinéma la Locomotive, Arzon
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma la Locomotive · Arzon
Informations pratiques
Ciné-Débat : L’énigme du Grand Menhir Samedi 19 septembre, 11h00 Cinéma la Locomotive Morbihan
Moyen-métrage de 52 minutes ; Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique érigent des milliers de pierres dressées sur lesquelles ils gravent des signes longtemps demeurés mystérieux.
Une équipe internationale de chercheurs, dirigés par l’archéologue français Serge Cassen (CNRS) parvient à décrypter ce langage symbolique originel. Entre histoire et mythe, un récit s’ébauche : celui des premiers conquérants de l’Océan.
Ciné-débat suivi d’une présentation de Laurent Lescop, professeur à l’ENSA de Nantes, et scientifique intervenant dans le film.
Cinéma la Locomotive 2 Place de la Gare, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne 33988097506 https://arzonevenements.fr/cinema-la-locomotive
Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique érigent des milliers de pierres dressées.
©PaysagesDeMégalithes
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