Ciné-débat – Paris2024 : la force de l’exemple ? Bilan et héritage des Jeux en termes d’ESS Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris lundi 29 juin 2026.

À mi-chemin entre Paris2024 et LA2028, cette soirée événement sera l’occasion de revenir sur la très forte dimension sociale et solidaire des JOP de Paris, de faire le point sur leur impact territorial, entrepreneurial et, plus généralement, sur le rayonnement de l’ESS et son développement.

Au programme : la projection du documentaire

de Nicolas Garier, Charte sociale Paris 2024 : le défi des Jeux suivie d’une table-ronde avec des personnalités clés à l’origine de la Charte sociale Paris2024 et en charge de son application pendant l’organisation des Jeux.

Les intervenant·es

Bernard Thibault, initiateur de la Charte sociale Paris2024 et co-président du comité de pilotage, membre du conseil d’administration de l’OIT de 2014 à 2021, auteur de l’ouvrage Dans les coulisses des JO. Mon engagement pour des Jeux socialement exemplaires paru en 2024 aux éditions de L’Atelier

Elisa Yavchitz, fondatrice et vice-présidente des Canaux, l’une des plus importantes associations de soutien à l’économie circulaire et solidaire, elle en est également la directrice générale lors des JO de Paris2024 et pilote alors la plateforme #ESS2024 qui a pour ambition de favoriser l’accès des entreprises de l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat social aux marchés liés à l’organisation des Jeux

Nicolas Garier, réalisateur du film Charte sociale Paris2024 : le défi des Jeux

Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’emploi et de l’insertion

La modératrice

Sportive de haut niveau et spécialiste des questions écologiques, Clothilde Sauvages travaille à relier ces deux mondes pour que le sport soit à la hauteur des urgences de notre époque. Co-fondatrice du média Vent debout avec Sylvain Paley, elle anime depuis 2023 un podcast, participe à différents événements-conférences et accompagne les organisations désireuses de montrer qu’un autre sport est possible : un sport émancipateur, porteur de joie et respectueux des limites planétaires.

Projection d’un documentaire suivie d’une table-ronde avec des personnalités clés à l’origine de la Charte sociale Paris2024 et en charge de son application pendant l’organisation des Jeux.

Le lundi 29 juin 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T18:30:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

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