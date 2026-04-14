Ciné-Débat : Soulèvements, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Débat : Soulèvements Mardi 21 avril, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Le film : Soulèvements, documentaire de Thomas Lacoste

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/21-avril-cine-debat-soulevements/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Rencontre avec le réalisateur Thomas Lacoste à l’issue de la séance, dans le cadre du festival Bienvenue. Une partie des recettes sera reversée à l’association SOS Méditerranée. ciné cinéma

La Lanterne