UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Ciné-débat sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable Maison de Quartier La Locomotive Nantes

lundi 28 septembre 2026 · Maison de Quartier La Locomotive · Nantes

Ciné-débat sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Maison de Quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre et sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-28 18:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre et sur inscription Tout public 

Ciné-débat autour des enjeux de l’alimentation. Cet événement sera l’occasion de créer une rencontre et un échange entre producteurs, bénévoles de l’association Projets Solidaires dans la Cité et habitant.es des quartiers et faire émerger une réflexion collective sur les liens entre précarité alimentaire, production agricole et alimentation digne et durable.L’événement est participatif et ouvert à toutes et tous. Il a été pensé de manière à rendre accessibles des sujets parfois complexes, en les abordant de façon ludique, interactive et conviviale. Un buffet préparé en amont par les habitant.es vous sera proposé.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Maison de Quartier La Locomotive et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)