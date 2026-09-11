Ciné-débat sur l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et durable Maison de Quartier La Locomotive Nantes
lundi 28 septembre 2026 · Maison de Quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-28 18:30 – 22:00
Gratuit : non Prix libre et sur inscription Tout public
Ciné-débat autour des enjeux de l’alimentation. Cet événement sera l’occasion de créer une rencontre et un échange entre producteurs, bénévoles de l’association Projets Solidaires dans la Cité et habitant.es des quartiers et faire émerger une réflexion collective sur les liens entre précarité alimentaire, production agricole et alimentation digne et durable.L’événement est participatif et ouvert à toutes et tous. Il a été pensé de manière à rendre accessibles des sujets parfois complexes, en les abordant de façon ludique, interactive et conviviale. Un buffet préparé en amont par les habitant.es vous sera proposé.
Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
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