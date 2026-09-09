Ciné-débat « THE PLASTIC DETOX », avec Ekolo[Geek], Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-débat « THE PLASTIC DETOX », avec Ekolo[Geek] Samedi 12 septembre, 15h15 Maison écocitoyenne Gironde

GRATUIT, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:15:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:15:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00

Lorsque six couples entreprennent une cure de désintoxication plastique à domicile, leur vie de famille s’en trouve transformée à jamais.

Le documentaire « La désintoxication plastique » explique les effets néfastes des microplastiques et de leurs substances chimiques sur notre santé et comment agir pour limiter les dégâts.

Des dérèglements hormonaux à l’origine d’une crise mondiale de la fertilité, à l’augmentation des taux de cancer, en passant par les infarctus et les AVC précoces, ce documentaire percutant révèle les données scientifiques choquantes qui expliquent l’impact du plastique sur la vie humaine.

Produit par une équipe oscarisée, « The Plastic Detox » présente des scientifiques de renom et des témoignages poignants de couples qui partagent avec courage leur parcours face à l’infertilité et les mesures qu’ils ont prises pour désintoxiquer leur maison et leur vie. Vous ne regarderez plus jamais le plastique de la même façon.

Notre corps n’a pas sa place dans le plastique. Il est temps de reprendre notre santé en main et de vivre sans plastique.

Cette projection-débat s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement gratuit, sur inscription, qui débutera le 22 octobre pour 4 mois : Mission Eko-gestes – Zéro Déchet / Zéro Plastique

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

« La détox plastique » est un voyage révélateur au cœur des dangers cachés du plastique dans nos maisons.

The Plastic Detox