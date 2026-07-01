AGENDA · Avallon
Ciné des darons New York 1997 Cinéma Le Vauban Avallon
lundi 27 juillet 2026 · Cinéma Le Vauban · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Ciné des darons New York 1997
Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
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Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Ciné des darons New York 1997 Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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