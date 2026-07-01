Ciné des darons New York 1997 Cinéma Le Vauban Avallon

Informations pratiques

Avallon

Ciné des darons New York 1997

Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Venez (re)découvrir le film New York 1997 en VOST. .

Cinéma Le Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Ciné des darons New York 1997 Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay