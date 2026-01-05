Ciné-échange À Voix haute Espace des Mondes Polaires Prémanon

Ciné-échange À Voix haute

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Gratuit

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10 20:30:00

2026-03-10

Dans le cadre du OFF du Festival des Rendez-vous de l’Aventure, découvrez un film documentaire qui suit un groupe de lycéens de La Rochelle, engagés dans l’option climat ?Demain c’est Nous? , lors d’une expédition dans les Alpes.

Cette semaine collective leur permet de mesurer la fragilité et la grandeur des paysages alpins. Avec énergie et réflexion, ces jeunes transforment leur prise de conscience en actions concrètes, réinventant notre manière de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure.

Cette projection est en partenariat avec l’Espace des Mondes Polaires.

Durée 52 min + échange

Age minimum 8 ans .

English : Ciné-échange À Voix haute

