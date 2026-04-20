Ciné Famille Vaillant, pigeon de combat ! Mémorial de Caen Caen

Caen

Ciné Famille Vaillant, pigeon de combat !

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:15:00

Date(s) :

2026-04-22

En 1944, en Angleterre, les Alliés ont besoin de toutes les forces en présence, et notamment de celles des pigeons qui acheminent les messages en France. Leur groupe d’élite est le Régiment d’honneur des Pigeons secrets auquel Vaillant, un pigeon très frêle, rêve d’être incorporé.

En 1944, en Angleterre, les Alliés ont besoin de toutes les forces en présence, et notamment de celles des pigeons qui acheminent les messages en France. Leur groupe d’élite est le Régiment d’honneur des Pigeons secrets auquel Vaillant, un pigeon très frêle, rêve d’être incorporé. Ce souhait va se réaliser…

Après la projection, les enfants et les plus grands pourront participer à une médiation pédagogique avec des objets de collection du musée afin de découvrir le rôle des animaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

À partir de 8 ans .

Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie

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English : Ciné Famille Vaillant, pigeon de combat !

In 1944, in England, the Allies need all the help they can get, especially the pigeons that carry messages to France. Their elite group is the Secret Pigeon Honour Regiment, into which Vaillant, a very frail pigeon, dreams of joining.

L’événement Ciné Famille Vaillant, pigeon de combat ! Caen a été mis à jour le 2026-04-09 par Calvados Attractivité