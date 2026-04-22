Ciné-fil Billy Elliot Le Select Granville
Ciné-fil Billy Elliot Le Select Granville dimanche 3 mai 2026.
Granville
Ciné-fil Billy Elliot
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Papotez, tricotez, crochetez, brodez au cinéma !
Venez profiter d’un film culte pour partager un moment chaleureux autour de votre passion du tricot, crochet, etc. Comme à la maison !
Les lumières seront adaptées. Seule contrainte, aucun matériel ne sera fourni, alors venez équipés de vos aiguilles !
Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-fil Billy Elliot
L’événement Ciné-fil Billy Elliot Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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