CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE Cinémas Grad Ecran Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE

Cinémas Grad Ecran 3 PLace de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Ciné-Goûter, c’est une séance de Cinéma spécialement adaptée aux jeunes enfants (à partir de 3-4 ans) c’est une séance courte, le son n’est pas trop fort … et on y mange bien !

• Le Monde à l’Envers (à partir de 16h)

Au programme

‘ , à découvrir en avant-première !

Un goûter gourmand préparé par Chez Julie à partager

Un moment convivial et plein d’émotions et surtout saupoudré de paillettes autour d’une animation proposée par NounouADom

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Inscriptions directement auprès du Cinéma Grand Ecran de Fontenay Le Comte. .

Cinémas Grad Ecran 3 PLace de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 01 15

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English :

The Ciné-Goûter is a movie session specially adapted to young children (from 3-4 years old): it’s a short session, the sound is not too loud… and we eat well!

L’événement CINÉ-GOUTER À FONTENAY-LE-COMTE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin