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Ciné Goûter, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux

Ciné Goûter, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Flora Tristan
Adresse
1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Ciné Goûter Mercredi 28 octobre, 10h30, 16h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T10:30:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T16:30:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Un goûter sera offert par la bibliothèque.
10h30 pour les 3-6 ans
16h30 pour les 6 et plus

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir un film d’animation sélectionné par les bibliothécaires pour son originalité. Vacances d’avril 2026

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