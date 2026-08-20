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Ciné-goûter en famille, Epée de Bois, Paris

samedi 29 août 2026 · Epée de Bois · Paris

Ciné-goûter en famille, Epée de Bois, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Epée de Bois
Adresse
100, rue Mouffetard, Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Ciné-goûter en famille Samedi 29 août, 15h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

avec le cycle l’Enfance de l’Art

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France https://www.cine-epeedebois.fr/
Jeune public

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