AGENDA · Paris
Ciné-goûter en famille, Epée de Bois, Paris
samedi 29 août 2026 · Epée de Bois · Paris
Informations pratiques
Ciné-goûter en famille Samedi 29 août, 15h00 Epée de Bois Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
avec le cycle l’Enfance de l’Art
Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France https://www.cine-epeedebois.fr/
Jeune public
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