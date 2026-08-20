Ciné-goûter en famille, Epée de Bois, Paris

Informations pratiques

Ciné-goûter en famille Samedi 29 août, 15h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

avec le cycle l’Enfance de l’Art

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France https://www.cine-epeedebois.fr/

Jeune public