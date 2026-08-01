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AGENDA · Villebois-Lavalette

Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Dragons Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

mercredi 12 août 2026 · Médiathèque intercommunale La Caravelle · Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque intercommunale La Caravelle
Adresse
1 chemin de l'Enclos des Dames
Ville
16320 Villebois-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Villebois-Lavalette

Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Dragons

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Projection de films d’animation pour jeune public et goûter à la médiathèque intercommunale La Caravelle.
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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57  mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Dragons

Screening of animated films for young audiences and a snack at the La Caravelle inter-municipal media centre.

L’événement Ciné-Goûter médiathèque la Caravelle Dragons Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente

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