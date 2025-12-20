Ciné-goûter Un hérisson dans la neige, Carnuta Jupilles

Ciné-goûter Un hérisson dans la neige

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-02-24 15:30:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Ciné-goûter Monsieur Bout-de-bois

Giuseppe n’a qu’un rêve voir la neige. Les flocons commencent à tomber, et sa curiosité le pousse à sortir le bout de son nez. Mais l’hiver réserve parfois quelques surprises ! Une histoire sous le signe de la rencontre et de l’exploration, pleine de douceur et de découvertes.

Dès 3 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Monsieur Bout-de-bois movie snack

