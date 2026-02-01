Quiz et défis nature au musée Carnuta Jupilles
Quiz et défis nature au musée Carnuta Jupilles jeudi 26 février 2026.
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – -1.5 EUR
Début : 2026-02-26 10:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
Plongez dans l’univers de la forêt comme dans Question pour un champion ! Formez vos équipes, piochez un thème et tentez de répondre aux questions, relevez des défis et accumulez un maximum de points pour remporter la partie. Rires, défis et découvertes à vivre en famille.
Tout public. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
Quizzes and nature challenges at the museum
