Ciné-jeune, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Ciné-jeune Mercredi 7 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Film d’animation à partir de 8 ans, 1h35

Une aventure cosmique où l’on suit un petit garçon passionné d’espace…

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

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