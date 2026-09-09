AGENDA · Marseille
Ciné-jeune, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Ciné-jeune Mercredi 7 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Film d’animation à partir de 8 ans, 1h35
Une aventure cosmique où l’on suit un petit garçon passionné d’espace…
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
@AdobeStock
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 9 septembre 2026
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026