Ciné-jeune, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Ciné-jeune Jeudi 29 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T15:45:00+01:00

Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T15:45:00+01:00

Courts-métrages d’animation à partir de 5 ans, 43 mn

Un programme de 3 courts-métrages où les monstres deviennent rigolos, les sorcières douces et les fantômes des amis…

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

@AdobeStock