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Ciné-jeune, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Ciné-jeune, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Ciné-jeune Jeudi 29 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T15:45:00+01:00
Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T15:45:00+01:00

Courts-métrages d’animation à partir de 5 ans, 43 mn
Un programme de 3 courts-métrages où les monstres deviennent rigolos, les sorcières douces et les fantômes des amis…

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

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