CINÉ JEUNES TOY STORY 5 ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac
samedi 19 septembre 2026 · ESPACE SAINT-MICHEL · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
CINÉ JEUNES TOY STORY 5
ESPACE SAINT-MICHEL 289 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ciné Donjon donne rendez-vous au jeune public pour un après-midi détente à déguster en famille quelque soit le temps.
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Film d’aventure et d’animation familial et musical de Andrew Stanton et McKenna Harris
Durée 1h45
A partir de 6 ans
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte, quelque soit le film. 4 .
ESPACE SAINT-MICHEL 289 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Cin%E9 Donjon invites young audiences to enjoy a relaxing afternoon with the whole family, no matter the weather.
L’événement CINÉ JEUNES TOY STORY 5 Aurignac a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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