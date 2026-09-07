Ciné mardi en italien, Médiathèque Castagnéra, Talence
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Ciné mardi en italien Mardi 3 novembre, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T17:00:00+01:00
Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.
Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez voir ou revoir des films sélectionnés avec soin par les bibliothécaires
❱ Projection en français : les mardis 29 septembre, 8 décembre et
26 janvier 2027
❱ Projection en espagnol : les mardis 13 octobre et 1er décembre
❱ Projection en italien : les mardis 3 novembre et 19 janvier 2027
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque ! cinéma films
Mairie de Talence
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