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Ciné-Méditerranée, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Ciné-Méditerranée, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Ciné-Méditerranée Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Le Fil Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

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