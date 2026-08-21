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Vide-grenier d’automne – 13/9, hellemmes, Hellemmes

dimanche 13 septembre 2026 · hellemmes · Hellemmes

Vide-grenier d’automne – 13/9, hellemmes, Hellemmes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
hellemmes
Adresse
Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Vide-grenier d’automne – 13/9 Dimanche 13 septembre, 08h00 hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00

Retrouvez les exposants dans les rues :

  • Roger Salengro
  • Chanzy
  • Faidherbe (de l’Abbé Six à la rue Salengro)
  • Avenue des Martyrs

Vous souhaitez exposer ?
Dernière possibilité pour vous inscrire : mercredis 26 août et 2 septembre de 18h à 20h et samedis 31 août et 5 septembre de 10h à 12h, au Complexe sportif Arthur Cornette, 19 rue du progrès
À savoir – circulation et stationnement

  • Pour des raisons de sécurité, le stationnement sera interdit le dimanche 13 septembre de 1h à 16h30 sur l’ensemble du périmètre de la braderie.
  • La circulation sera également interdite de 7h à 16h30 dans les rues concernées.
  • Tout véhicule stationné dans le périmètre sera mis en fourrière.

Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et profiter de ce rendez-vous incontournable de l’automne !

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Dimanche 13 septembre, de 8h à 15h, l’Association des Supporters Hellemmois organise son traditionnel vide-grenier d’automne !

À voir aussi à Hellemmes (Nord)