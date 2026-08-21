Vide-grenier d’automne – 13/9, hellemmes, Hellemmes
dimanche 13 septembre 2026 · hellemmes · Hellemmes
Informations pratiques
Vide-grenier d’automne – 13/9 Dimanche 13 septembre, 08h00 hellemmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00
Retrouvez les exposants dans les rues :
- Roger Salengro
- Chanzy
- Faidherbe (de l’Abbé Six à la rue Salengro)
- Avenue des Martyrs
Vous souhaitez exposer ?
Dernière possibilité pour vous inscrire : mercredis 26 août et 2 septembre de 18h à 20h et samedis 31 août et 5 septembre de 10h à 12h, au Complexe sportif Arthur Cornette, 19 rue du progrès
À savoir – circulation et stationnement
- Pour des raisons de sécurité, le stationnement sera interdit le dimanche 13 septembre de 1h à 16h30 sur l’ensemble du périmètre de la braderie.
- La circulation sera également interdite de 7h à 16h30 dans les rues concernées.
- Tout véhicule stationné dans le périmètre sera mis en fourrière.
Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et profiter de ce rendez-vous incontournable de l’automne !
hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Dimanche 13 septembre, de 8h à 15h, l’Association des Supporters Hellemmois organise son traditionnel vide-grenier d’automne !
À voir aussi à Hellemmes (Nord)
- Les Popotes Roulantes fêtent leurs 10 ans !, Centre Gustave Engrand, Hellemmes 12 septembre 2026
- Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs “Redonner vie, résister, réinventer”, Technicentre Industriel d’Hellemmes, Hellemmes 19 septembre 2026
- Exposition Concours Photo, Maison de la Jeunesse, Hellemmes 19 septembre 2026
- Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes 19 septembre 2026
- Personnages oubliés, Maison de la Jeunesse, Hellemmes 19 septembre 2026