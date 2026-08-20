Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes

Informations pratiques

Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Joseph Hentgès – Les Acacias Nord

25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite pédestre en français d’une durée de 2h00

Entre révolution industrielle et Seconde Guerre mondiale, la ville d’Hellemmes a connu une histoire mouvementée. Elle a gardé des traces de son évolution, que vous découvrirez à travers l’histoire de son habitat.

Place Joseph Hentgès – Les Acacias Place Joseph Hentgès 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}]

Visite pédestre en français d’une durée de 2h00