Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes
samedi 19 septembre 2026 · Place Joseph Hentgès - Les Acacias · Hellemmes
Informations pratiques
Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Joseph Hentgès – Les Acacias Nord
25 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite pédestre en français d’une durée de 2h00
Entre révolution industrielle et Seconde Guerre mondiale, la ville d’Hellemmes a connu une histoire mouvementée. Elle a gardé des traces de son évolution, que vous découvrirez à travers l’histoire de son habitat.
Place Joseph Hentgès – Les Acacias Place Joseph Hentgès 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}]
Visite pédestre en français d’une durée de 2h00
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