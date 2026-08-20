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Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes

samedi 19 septembre 2026 · Place Joseph Hentgès - Les Acacias · Hellemmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Joseph Hentgès - Les Acacias
Adresse
Place Joseph Hentgès 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord
Tarif
25 places

Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Joseph Hentgès – Les Acacias Nord

25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite pédestre en français d’une durée de 2h00
Entre révolution industrielle et Seconde Guerre mondiale, la ville d’Hellemmes a connu une histoire mouvementée. Elle a gardé des traces de son évolution, que vous découvrirez à travers l’histoire de son habitat.

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Visite pédestre en français d’une durée de 2h00

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