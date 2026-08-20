Les Popotes Roulantes fêtent leurs 10 ans !, Centre Gustave Engrand, Hellemmes

Informations pratiques

Les Popotes Roulantes fêtent leurs 10 ans ! Samedi 12 septembre, 17h00 Centre Gustave Engrand Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Côté popotes…

Embarquez pour un véritable tour du monde des saveurs : croques, saucisses, frites, pizzas, arancini, confiseries… Il y en aura pour tous les goûts !

Bar à bières* et cocktails* pour les plus grands, sans oublier les rafraîchissements pour tous.

Côté musique…

une programmation éclectique et énergique vous attend :

Les Zelectrons Frits – des musiques entraînantes, de l’humour et une énergie débordante !

– des musiques entraînantes, de l’humour et une énergie débordante ! Flashin’ News – 4 passionnés de rock énergique prêts à partager leur univers.

– 4 passionnés de rock énergique prêts à partager leur univers. Naked Soft Men – un trio lillois entre punk et rock garage, pour danser et lâcher prise !

– un trio lillois entre punk et rock garage, pour danser et lâcher prise ! Kingdom of Toto – 7 musiciens pour vous faire vivre ou revivre les grands morceaux du groupe américain Toto lors d’un concert live de 1h30.

En famille ou entre amis, venez célébrer 10 ans de Popotes Roulantes !

De la bonne musique, de bons petits plats et une ambiance festive : tout est réuni pour une soirée anniversaire inoubliable !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Centre Gustave Engrand 208, rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

10 ans, ça se fête ! Rendez-vous samedi 12 septembre dès 17h pour une grande soirée anniversaire placée sous le signe de la musique, des food-trucks et de la convivialité !