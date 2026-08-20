Journées d’Art Mural, Jardin de la Filature, Hellemmes

Informations pratiques

Journées d’Art Mural 19 et 20 septembre Jardin de la Filature Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les artistes du Collectif Renart réaliseront en direct des fresques murales dans le jardin de la Filature. De nombreux ateliers autour du graff seront également proposés ainsi qu’un DJ set.

Jardin de la Filature sentier du curé 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Jardin potager partagé des habitants de la Filature

Les artistes du Collectif Renart réaliseront en direct des fresques murales dans le jardin de la Filature. De nombreux ateliers autour du graff seront également proposés ainsi qu’un DJ set.

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