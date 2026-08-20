Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs “Redonner vie, résister, réinventer”, Technicentre Industriel d’Hellemmes, Hellemmes

Informations pratiques

Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs “Redonner vie, résister, réinventer” Samedi 19 septembre, 09h00 Technicentre Industriel d’Hellemmes Nord

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 1er septembre 2026. Départ toutes les 15 mn / 150 personnes – Inscription obligatoire – Dernier départ 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs

“Redonner vie, résister, réinventer”

Depuis plus de 150 ans, les équipes du Technicentre Industriel d’Hellemmes cultivent un savoir-faire d’exception et relèvent, chaque jour, les défis des évolutions de l’industrie ferroviaire.

Aujourd’hui, la maintenance des trains entre dans une nouvelle ère, portée par l’innovation, le numérique et les nouvelles technologies. Engagé dans le programme stratégique « Usine du Futur », le Technicentre Industriel d’Hellemmes accompagne cette transformation pour construire la maintenance ferroviaire de demain.

Plus grand centre de rénovation des trains en France, notre établissement repense en permanence ses méthodes de travail afin de gagner en performance, en qualité et en efficacité industrielle, tout en plaçant l’humain et la sécurité au cœur de ses priorités.

Le samedi 19 septembre, poussez les portes de nos ateliers et partez à la découverte des coulisses de la rénovation ferroviaire. Vous pourrez observer des métiers passionnants, comprendre la technicité des opérations réalisées sur les matériels roulants et échanger avec celles et ceux qui font vivre cette industrie au quotidien.

Ingénieur·es, technicien·nes, agent·es d’études, chaudronnier·ères, électricien·nes, opérateur·rices de maintenance… autant de femmes et d’hommes passionné·es qui mettent leur expertise au service de la performance et contribuent chaque jour à l’excellence de SNCF Voyageurs Matériel.

Technicentre Industriel d’Hellemmes 57 rue Ferdinand Mathias 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France +33(0)6 51 89 88 73 [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Depuis plus de 150 ans, les équipes du Technicentre Industriel d’Hellemmes cultivent un savoir-faire d’exception et relèvent, chaque jour, les défis des évolutions de l’industrie ferroviaire.

Aujourd’hui, la maintenance des trains entre dans une nouvelle ère, portée par l’innovation, le numérique et les nouvelles technologies. Engagé dans le programme stratégique « Usine du Futur », le Technicentre Industriel d’Hellemmes accompagne cette transformation pour construire la maintenance ferroviaire de demain.

Plus grand centre de rénovation des trains en France, notre établissement repense en permanence ses méthodes de travail afin de gagner en performance, en qualité et en efficacité industrielle, tout en plaçant l’humain et la sécurité au cœur de ses priorités.

Ingénieur·es, technicien·nes, agent·es d’études, chaudronnier·ères, électricien·nes, opérateur·rices de maintenance… autant de femmes et d’hommes passionné·es qui mettent leur expertise au service de la performance et contribuent chaque jour à l’excellence de SNCF Voyageurs Matériel. Métro : Ligne 1 – Direction 4 cantons / Station : « Mairie d’Hellemmes »

Lignes de bus : Ligne C9 et Ligne 18 – arrêt : « Avenir »

Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs

©Yann Audic