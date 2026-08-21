Personnages oubliés, Maison de la Jeunesse, Hellemmes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Hellemmes
Informations pratiques
Personnages oubliés 19 et 20 septembre Maison de la Jeunesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de 4 panneaux réalisés par le Conseil Communal d’Enfants sur quatre personnages méconnus ou oubliés de l’Histoire
Maison de la Jeunesse 31 rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France La Maison de la Jeunesse est un lieu d’accueil des jeunes de 12 à 25 ans… Loisirs, orientations, renseignements spécifiques, prévention… C’est un véritable lieu-ressource.
Exposition de 4 panneaux réalisés par le Conseil Communal d’Enfants sur quatre personnages méconnus ou oubliés de l’Histoire
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