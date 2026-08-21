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AGENDA · Hellemmes

Personnages oubliés, Maison de la Jeunesse, Hellemmes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Jeunesse · Hellemmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la Jeunesse
Adresse
31 rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Personnages oubliés 19 et 20 septembre Maison de la Jeunesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de 4 panneaux réalisés par le Conseil Communal d’Enfants sur quatre personnages méconnus ou oubliés de l’Histoire

Maison de la Jeunesse 31 rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France La Maison de la Jeunesse est un lieu d’accueil des jeunes de 12 à 25 ans… Loisirs, orientations, renseignements spécifiques, prévention… C’est un véritable lieu-ressource.
Exposition de 4 panneaux réalisés par le Conseil Communal d’Enfants sur quatre personnages méconnus ou oubliés de l’Histoire

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